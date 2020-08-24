ونقلت صحيفة (توداي) السنغافورية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، إنه من بين الإصابات الجديدة، حالة من المجتمع المحلي وسبع حالات وافدة من الخارج أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

واستقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لأسباب أخرى في حين تعافى حتى الآن 54164 مريضا من الفيروس.