اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:14 م
خالد صلاح
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ستاندرد اند بورز وناسداك يفتحان على مستويات قياسية مرتفعة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:42 م
ستاندرد اند بورز وناسداك يفتحان على مستويات قياسية مرتفعة أرشيفية
رويترز

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فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين بعد أن وافقت هيئة الرقابة الدوائية الأمريكية على استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى كوفيد-19 وبفضل تقرير بأن إدارة ترامب قد تسرع عملية اعتماد لقاح محتمل.

وارتفع ستاندرد اند بورز 20.93 نقطة بما يعادل 0.62 بالمئة ليصل إلى 3418.09 نقطة، وتقدم ناسداك 137.45 نقطة أو 1.22 بالمئة مسجلا 11449.25 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 147.25 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 28077.58 نقطة عند الفتح.


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