اليوم السابع
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سالك والبحري السعوديتان تؤسسان شركة مشتركة للحبوب

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:38 م
سالك والبحري السعوديتان تؤسسان شركة مشتركة للحبوب علم السعودية
رويترز

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قالت شركتا السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) المملوكتان للدولة اليوم الاثنين في بيان إنهما أسستا مشروعا مشتركا يحمل اسم الشركة الوطنية للحبوب.

وذكر البيان "تقدر التكلفة الإجمالية لهذه الشراكة في مرحلتها الأولى حوالي بنحو 412 مليون ريال (109.86 مليون دولار) وستركز هذه الشراكة على "العناية بتجارة ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في كل المناطق... والإسهام في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين".

وأضاف البيان أن المشروع سيبدأ بطاقة استيعابية تبلغ حوالي ثلاثة ملايين طن سنويا على أن تزيد تدريجيا إلى خمسة ملايين طن سنويا.


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السعودية

اخبار السعودية

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