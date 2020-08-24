اليوم السابع
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رئيس قناة السويس: 12 ألف سفينة مرت من القناة هذا العام بزيادة عن العام الماضى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:33 م
رئيس قناة السويس: 12 ألف سفينة مرت من القناة هذا العام بزيادة عن العام الماضى قناة السويس
ماجد تمراز

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس أول شيء يسأل عليه دائمًا هو بيان حركة الملاحة، مشيرًا إلى أن هناك 12 ألف سفينة مرت من القناة حتى الآن هذا العام، وهي نسبة أكبر من نسبة العام الماضي في نفس التوقيت، موضحًا أنه تم تسجيل زيادة في إيرادات الأزمة، وذلك حتى في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين طه زكي، ببرنامج مساءdmc، الذي يذاع على قناةdmc، أن هناك خطة إستراتيجية لتطوير الهيئة في شهر مارس الماضي، وهي خطة قصيرة للوصول لضعف عدد السفن التر تمر من قناة السويس، موضحًا أن النقل الحديث يعتمد على السفن العملاقة، مضيفًا أن ناقلة الحاويات العملاقة التي مرت من قناة السويس، مر على شاكلتها حوالي 6 سفن ضخمة وفي انتظار 6 سفن عملاقة أخرى.

وأوضح أنه يتم تقديم خدمات ملاحية على درجات عالية من المهنية ونسعى لتطوير تلك الخدمات في الفترة المقبلة.

 


قناة السويس

هيئة قناة السويس

حاويات عملاقة

اخبار

حركة الملاحة

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