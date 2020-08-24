رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف حالات حفظ الشكاوى

ماجد تمراز

قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك شروطا للسلع التي تباع إلكترونيا، كوضح بيانات المنتج وسعره ومكوناته، مشيرا إلى أنه يتم حفظ الشكوى في حالة أن الشكوى كيدية، والشكاوى الكيدية قد تكون متمثلة في سوء استخدام المستهلك للسلعة، ولا تتحمل الجهة التي قدمت السلعة أو الخدمة المسئولية.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية چاسمين طه زكى، ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، أن مبادرة "ميغلاش عليك" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي مبادرة عبقرية، لأن كل الأطراف فيها يحققون الربح، المستهلك والتاجر والمصنع وحتى البنوك، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن بخصوص تلك المبادرة، يتم توفير خدمة معرفة أماكن البيع واستقبال الشكاوى أيا كانت.



وأوضح أن هناك تقييم أداء يومي للموظفين في التعامل مع المستهلك والضبطيات ومع زملاؤه، ويتم إعادة تأهيل لبعض الموظفين وتدريبهم أو نقلهم إلى مكان يمكن أن يكون أداؤهم أفضل من ذلك، وهناك تطوير مستمر في أداء العاملين في الجهاز، مؤكدا أن القانون الحالي يضم أفضل تجارب وممارسات في العالم لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك.



وقال، إنه لابد على المستهلك أن يتعامل مع الشركات أو الجهات المعروفة حتى يتمكن الجهاز من التعامل معها وحتى يضمن المستهلك سلعة مضمونة، مشيرا إلى أنه أكثر من 85% من الشكاوى يتم التعامل معها وحلها، موضحا أن أغرب الشكاوى متمثلة في الإعلانات الوهمية والمضللة، وأن بعض من يروجون على أنهم أطباء نكتشف أنهم ليسوا كذلك وبعضهم "دبلوم تجارة".