رئيس جنوب أفريقيا يؤكد على تطوير برنامج تعافى اقتصادي من آثار كورونا

كتبت - هند المغربي

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة، أنه كان لوباء الفيروس التاجي تأثير كبير على المشهد الاجتماعي والاقتصادي والتجاري والصناعي في جنوب أفريقيا، و جميع أنحاء العالم، يأتى ذلك مع وصول حالات الإصابة إلى أكثر من 600 ألف وتسجيل 13 ألف حالة وفاة فى جنوب أفريقيا وفقا للاتحاد الأفريقي.

وذكر رامافوزا: "نعمل مع شركائنا الاجتماعيين لتطوير برنامج تعافي اقتصادي عاجل، فإننا مصممون على ألا نعود إلى حيث كنا قبل اندلاع الجائحة. وبدلاً من ذلك، نبحث في الإجراءات التي من شأنها بناء اقتصاد جديد شامل يوفر فرص العمل ويعزز النمو المستدام.

وقال رامافوزا ""أحد الجوانب المهمة لهذا الاقتصاد الجديد هو أنه يجب أن يكون قادرًا على تحمل آثار تغير المناخ إن الاقتصاد المرن للمناخ ضروري لحماية الوظائف، وضمان استدامة صناعاتنا، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وضمان الأمن الغذائي."

وأضاف " في حين أن التقليص الكبير للنشاط البشري والصناعي خلال عمليات الإغلاق من كوفيد-19 كان مفيدًا للبيئة والنظم البيئية الطبيعية ، إلا أن هذه الأنشطة تستأنف الآن. إن جائحة الفيروس التاجي مدمر ، لكن ما لم نتحرك الآن ، فإن تأثير تغير المناخ على البشرية سيكون كارثيًا مضيفا " ما لم نتحرك بسرعة للحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ ، فسنواجه حالة كارثة تلو الأخرى لسنوات عديدة قادمة.

لطالما كان تغير المناخ حقيقة قابلة للقياس في جنوب إفريقيا. لقد شعرنا بآثاره في الأحوال الجوية السيئة والجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.

وقال " لكن تغير المناخ هو أكثر بكثير من مجرد تغيير أنماط الطقس. إنه يؤثر على موارد المياه والأمن الغذائي والصحة العامة والبنية التحتية العامة والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. إنه يؤثر على أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع ، الذين يعانون من آثار الظواهر الجوية المتطرفة وتدهور النظم البيئية.

ولفت الى " بينما نعمل على تقليل انبعاثات الكربون ، علينا بناء المرونة وتقليل تعرض المجتمعات لتغير المناخ. يجب أن يؤخذ في الاعتبار في كل جانب من جوانب التخطيط الحكومي: من إدارة استخدام المياه إلى بناء المستوطنات البشرية ، من النقل العام إلى البنية التحتية ، من إدارة الكوارث إلى الطاقة.

وبالمثل ، يحتاج كل قطاع رئيسي في اقتصادنا تقريبًا - من التعدين إلى البناء ، ومن الزراعة إلى تصنيع السيارات - إلى التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأوضح رامافوزا " استجابة لهذا التحدي الهائل ، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.

ستوجه هذه الاستراتيجية جانبًا مهمًا من استجابتنا لتغير المناخ. تماشياً مع التزاماتنا بموجب اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ ، فإننا نمضي قدماً في استراتيجيات التخفيف - لتقليل انبعاثات الكربون - واستراتيجيات التكيف - لإعداد مجتمعنا لآثار تغير المناخ.

مع دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ بالكامل هذا العام ، فإننا ملتزمون بالوفاء بمسؤولياتنا الدولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. أحد الأدوات الرئيسية لذلك ، مشروع قانون تغير المناخ ، قيد النظر حاليًا في NEDLAC. سنقوم أيضًا بإنشاء اللجنة الرئاسية لتغير المناخ لتنسيق استجابتنا الوطنية وتنفيذ ضريبة الكربون لتشجيع الشركات على تقليل انبعاثاتها.

أثناء تنفيذ تدابير التخفيف هذه ، تدعو استراتيجية التكيف إلى استجابة متعددة القطاعات لتغير المناخ تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات.

يجري العمل بالفعل في الحكومة والقطاع الخاص للاستجابة لتغير المناخ ، مع تنفيذ مشاريع ملموسة على المستوى الوطني ومستوى الحكومة الإقليمية.

في مقاطعات مثل Gauteng و Western Cape ، يتم استخدام تقنيات جديدة منخفضة الكربون لتشغيل وسائل النقل العام. تم تركيب الآلاف من سخانات المياه بالطاقة الشمسية في المساكن العامة. يلعب برنامج منتجي الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إمدادات الكهرباء لدينا.

في الوقت الذي نبني فيه اقتصادًا جديدًا ، لا يمكننا أن نتحمل عدم مواكبة التحركات الدولية نحو النمو الأخضر والتنمية الخضراء. أشار شركاؤنا التجاريون الرئيسيون إلى تحرك نحو "ضرائب حدود الكربون" لاستبعاد المنتجات من تلك البلدان التي يعتبرونها تنتهك التزاماتهم المتعلقة بتغير المناخ.

وقال رامافوزا " لقد حققنا بالفعل تقدمًا كبيرًا في اقتصاديات النفايات وإعادة التدوير. بالنظر إلى المستقبل ، قامت مبادرة Hydrogen SA ببناء الخبرة المحلية لاقتصاد الهيدروجين على مدى عقد من الزمان ، مع مشاريع جارية لدعم التصنيع المحلي لمكونات خلايا الوقود. هذا يدعم الاستفادة من معادن مجموعة البلاتين. يمكن لاقتصاد الهيدروجين ، عند ربطه بالطاقة المتجددة ، أن يضع جنوب إفريقيا كلاعب عالمي في العديد من تطبيقات الهيدروجين الأخضر.