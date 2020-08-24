رئيس جامعة بنى سويف يتفقد توقيع العاملين للاطمئنان على انضباط العمل الإدارى

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مقر توقيع العاملين لمتابعة انضباط العمل الإدارى، وانضباط مواعيد الحضور وتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة لكافة العاملين .

كما تلقى تقريرا حول استمرار عمليات التطهير ومراعاة عوامل السلامة والصحة المهنية، مشيرا لإمكانية إعادة تشغيل نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية فى حال تهيأت الظروف لذلك.

وشدد الدكتور منصور على ضرورة الالتزام بمكان مخصص للسيارات والدراجات البخارية حفاظا على الشكل الحضارى للجامعة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبنى إدارة السيارات، مؤكدا على عدم السماح بالتعامل مع الأفراد المترددين على الجامعة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول الى حرم الجامعة.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الهدف من جولاته الميدانية متابعة سير العمل ورصد اى سلبيات وإيجاد حلول لها وتذليل كافة العقبات.







