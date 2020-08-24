اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقى اليوم أمين عام منظمة السياحة العالمية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:34 ص
رئيس الوزراء يلتقى اليوم أمين عام منظمة السياحة العالمية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى لمتابعة ملفات الوزارة . 
 
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، قد كشف أنه حرص على سير العمل و الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب بمكتب التسنيق المركزى الذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مره فى تاريخها .
 
وأعلن وزير التعليم العالى ، أنه من المرتقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد 3 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى ، وإعلان مواعيد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لكل الشعب .
 
كما يلتقى رئيس الوزراء ، زوراب بولوليكاشيفلى أمين عام منظمة السياحة العالمية بحضور الدكتور خالد عنانى ، وزير السياحة والاثار. 
 
كان زوراب بولوليكاشيفلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قد وصل مصر على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولى والفنى ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك فى أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران فى إسبانيا.
 
 
 

السياحة العالمية

مصر

عاجل

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة العالمية تشيد بالإجراءات الاحترازية المصرية فى مواجهة كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:53 م

صور.. أمين "السياحة العالمية" يتفقد الإجراءات الاحترازية برفقة خالد العنانى بالغردقة.. يلتقط صورا تذكارية مع تمثال ميريت آمون.. وإدارة المتحف تهدية بردية مقلدة للمحاكمة الفرعونية وخريطة مصر.. ويقوم برحلة بحرية

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:00 م

70% من القراء يتوقعون انتعاش السياحة بعد جاهزية الأقصر وأسوان لاستقبال السائحين

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:09 ص

الغرف السياحية تبلغ أعضاءها بإلزامية "تحليل كورونا" للقادمين أول سبتمبر.. والشركات تبدأ توفيق أوضاع الوفود والأفواج القادمة بعد هذا التاريخ.. الغرف السياحية: 3 إيجابيات للقرار ستنعكس على السياحة بالتنشيط

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:00 ص

" السياحة والآثار " تبدأ ترميم قصر السلطان حسين كمال بمصر الجديدة

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة