رئيس الوزراء يلتقى اليوم أمين عام منظمة السياحة العالمية

كتبت هند مختار

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى لمتابعة ملفات الوزارة .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، قد كشف أنه حرص على سير العمل و الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب بمكتب التسنيق المركزى الذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مره فى تاريخها .

وأعلن وزير التعليم العالى ، أنه من المرتقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد 3 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى ، وإعلان مواعيد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لكل الشعب .

كما يلتقى رئيس الوزراء ، زوراب بولوليكاشيفلى أمين عام منظمة السياحة العالمية بحضور الدكتور خالد عنانى ، وزير السياحة والاثار.

كان زوراب بولوليكاشيفلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قد وصل مصر على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولى والفنى ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك فى أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران فى إسبانيا.