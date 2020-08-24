رئيس الوزراء الإثيوبي يزور العاصمة السودانية الخرطوم.. غدًا

كتب سمير حسنى

يصل العاصمة السودانية الخرطوم غدًا الثلاثاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة للبلاد تستغرق يومًا واحدًا.

وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، قال يبلتال أميرو السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري، وسيصل رئيس الوزراء للبلاد لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال في تصريح صحفي إنه تلقى تأكيدًا من البرهان بدعمه في أداء مهمته في السودان لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان وإثيوبيا.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء للخرطوم غدًا تصب في ذات الاتجاه الرامي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار السفير يبلتال أميرو إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والسودان في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.