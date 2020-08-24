رئيس الصناعات الكيماوية يترأس اجتماع لجنة الصناعة بمجلس أعمال الكوميسا

ترأس الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، لجنة الصناعة بمجلس أعمال الكوميسا CBC ، والذي عقد بلوساكا – زامبيا عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث دعا الجبلي إلى أهمية معالجة تيسير التجارة وتسهيل حركة البضائع عبر المنطقة وتقليل الاضطرابات التي تحدث لسلاسل التوريد عبر الحدود وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بمنطقة الشرق الأوسط لتحديد وحل معوقات العمل عند إجراء التجارة عبر الحدود.

كما ناقش الاجتماع العديد من النقاط المهمة والخاصة بالنصف الثاني من العام ومنها تقرير الأعمال السنوي لمجلس أعمال الكوميسا Business Trade Observers وأهمية عمل استقصاء رأي حول معوقات الأعمال على طول ممرات التجارة والنقل في منطقة الكوميسا، بحسب بيان اتحاد الصناعات

كما ناقش الاجتماع مشروع الشمول المالي وخطط الدفع التي يمكن أن تعالج قضايا مثل قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي تحمل التكاليف وقابلية التحويل والتحويل البيني للتخفيف من تأثير19- COVIDعلى القطاع الخاص.

كذلك تناول الاجتماع ضرورة زيادة الجهود للحد من الاتجار غير المشروع وذلك من خلال التعاون مع الوزراء والبرلمانيين والمنظمين لوضع استراتيجية لمعالجة هذه القضية.