حنان الإمام نائب لمدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة مدينة السادات

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينى السادات بالمنوفية قرار رقم 459 في 22 أغسطس الجاري، بتعين الدكتوره حنان عطيه محمد الإمام مدرس بقسم الكيمياء الحيوية كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات نائبا لمدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة لمدة عام إعتبار من 1سبتمر 2020.

علما بأن رئيس مجلس إدارة وحدة المعامل الدكتور شادن معاويه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومدير وحدة المعامل الدكتورة عايدة علام.

وجديرًا بالذكر انه لأول مره يتم تعين نائباً لمدير وحدة المعامل والأجهزة العلميه بجامعة مدينه السادات.