حبس عائلة بوسنية حلقت شعر ابنتها واعتدت عليها بالضرب لرغبتها الزواج من صربى

كتبت: هناء أبو العز

تعرضت فتاة بوسنية لإيذاء وحشي، عندما قام والداها وعمها وخالتها بضربها، فأصيبت بجرح مبرح لأنها كانت على علاقة بشاب من أصل صربي.

ويوم الإثنين الماضي، بعد أن هربا لمدة أربعة أيام، عادت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا، وصديقها إلى منزل العائلة. لكن الوضع سرعان ما خرج عن السيطرة. وبحسب شهادة الفتاة المصابة بأورام وكسر في الضلع، فإن عمها هو من قص شعرها بإلحاح من والدها.

وتم احتجاز والدي الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا، وعمها وخالتها ، في انتظار محاكمتهم في الخريف، بتهمة إساءة معاملة الأطفال بالتواطؤ ، في حضور قاصرين آخرين.

وكان الأربعة قد اعتقلوا يوم الإثنين الماضي بعد أن أبلغت صديقة الفتاة الشرطة بضربها وقص شعرها. ولم يقبل الوالدان ، اللذان وصلا إلى فرنسا من البوسنة والهرسك في عام 2017 مع أطفالهما الخمسة ، رغبة ابنتهما في الزواج من الشاب الذي يعيش في نفس المبنى السكني في بيزانسون.

وفي ديسمبر 2019 ، رفضت السلطات الفرنسية منح حق اللجوء للأسرة التي كان من المقرر أن تغادر فرنسا. لكن عملية عودتهم إلى بلادهم تأخرت بسبب وباء فيروس كورونا الجديد وإغلاق الحدود في البوسنة.

وقال جان فيليب سيتبون ، الأمين العام لمحافظة دبي: "سيتعين علينا انتظار المحاكمة للتفاوض على إبعادهم وترحيلهم. وأوضح ، مع ذلك ، فالترحيل لا يخص الشاب البالغ من العمر 17 عامًا ، والذي تم وضعه تحت الحماية القضائية والمقيم في هيكل خاص.

كما مُنح عم وعمة الفتاة ، اللذان يعيشان في فرنسا منذ عام 2016 ، وضع اللاجئ ، لكن قد يُحرمون الآن من ذلك إذا أدانهم القضاء الفرنسي.