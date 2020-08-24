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جنايات شبرا تحيل المتهمة بقتل طفلتيها للطب النفسى وتؤجل الجلسة لـ 2 أكتوبر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:27 م
جنايات شبرا تحيل المتهمة بقتل طفلتيها للطب النفسى وتؤجل الجلسة لـ 2 أكتوبر المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رضا عيد، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، عرض المتهمة بقتل طفلتيها جنى وريتاج، على مستشفى الطب النفسي بالعباسية، كطلب دفاع المتهمة، وذلك لبيان عما إذا كانت تعاني من ثمة مرض عقلي أو نفسي وقت ارتكاب الجريمة، وموافاة المحكمة بتقرير طبى مفصل عن حالتها النفسية والعصبية، وذلك خلال مدة 45 يوما، تبدأ من اليوم.

وكلفت المحكمة، النيابة العامة بعرض المتهمة والتأجيل لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر 2020، لإيداع التقرير مع استمرار حبس المتهمة لتلك الجلسة.

كان العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول الطفلتين "ريتاج 7 سنوات " و " جنا 6 سنوات " جثتان وتوجد شبهة جنائية فى وفاتهما.

تم إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن، وانتقل على الفور المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث القسم وبسؤال الأم أدعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل وعندما عادت اكتشفت وفاتهما خنقا بالغاز.

وبالمعاينة تبين أن الحادث به شبهة جنائية وتبين كذب رواية الأم وأنها وراء مقتلهما خنقا بيدها أثناء نومهما في غرفتهما انتقاما من زوجها الذي يعتدي عليها دائما بالضرب، فقررت التخلص منهما وعندما شعرت المتهمة بالذنب حاولت إنقاذ الطفلتين لكن بعد فوات الأوان.


ريتاج وجنى

قاتلة طفلتيها

شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة

محكمة شبرا الخيمة

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