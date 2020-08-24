جامعة حلوان تعلن فتح باب القبول ببرنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول في برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بنظام الساعات المعتمدة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وذلك في إطار رؤية الجامعة للمشاركة فى بناء جيل من المعماريين من ذوى المهارات الحديثة التى تواكب عصر النهضة والتكنولوجيا الرقمية، مما يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية.



وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، ينطلق برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية في ضوء اتجاهات الدولة لدعم وتطوير العملية التعليمية ورفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا، وفي إطار تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة للتعليم العالى حتى عام 2030، ومنها تقديم تعليم متميز يساهم فى زيادة فرص التعليم العالى بجودة عالية، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.



وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، الحاصلة على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن البرنامج يتميز بتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلى والاقليمى لمهندس معمارى يتميز بالمعرفة والتدريب المكثف على أحدث برامج الحاسب فى مجال التصميم والرسم المعمارى والاشراف على التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة القصوى من مميزات استخدام الحاسب فى التصميم المعمارى بما يزيد من فرص توافق المبنى مع البيئة المحيطة وتلبية أفضل لاحتياجات المستخدمين وتحقيق أقصى استفادة من الامكانات المتاحة، كما يمتاز البرنامج بتخصصات هندسية تم تحديدها وفقا لحاجة سوق العمل المصرى، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجى البرامج.



يهدف البرنامج إلى إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة علوم الإدارة والاقتصاد وإدارة المخاطر والقانون وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة.



كما يتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية، كما يعقد البرنامج سنوياً عدداً من المسابقات العلمية طبقا لمعايير دولية لإنشاء النماذج الهندسية ما يكسب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار.







