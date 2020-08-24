جامعة المنصورة تستجيب لعلاج مسن يعمل في تصليح عربات الأطفال.. صور

الدقهلية شريف الديب

فى استجابة سريعة من مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، لمناشدة بعض المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعى، لعلاج الحاج عادل الفحار والذى يعمل في تصليح عربات الأطفال، ويعانى من ضعف النظر وعدم القدرة على الإبصار، واستمراره بالعمل رغم التقدم فى السن لكسب قوته، صرح الدكتور وليد أبو سمرة، مدير مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، بأنه تم استقبال الحالة بناءا على تعليمات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، باستقبال الحالة ومتابعتها طبيا و تقديم الدعم الطبى له.

وتم إستقبال الحاج عادل الفحار، والكشف عليه مع إجراء كافة الفحوصات والأشعات اللازمة وتبين وجود ضمور فى العصب بسبب المياه الزرقاء وتم تقديم العلاج الطبى اللازم له للحفاظ على ما تبقى من نظر له مع والتوصية بالمتابعة المستمرة بالمركز.