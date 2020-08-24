تعليم الأقصر تتلقى 1071 تظلما من طلبة الثانوية العامة وكنترول أسيوط يحقق

الأقصر – أحمد مرعى

كشف عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء تماماً من تلقى طلبات طلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالى التظلمات المقدمة 1071 تظلما من طلبة المحافظة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يجرى تحديد المواعيد وفقاً للجدول الذي حدده كنترول أسيوط التابع له مديرية الأقصر التعليمية، موضحاً أنه يجرى التحقيق فى شكوى من أحد الطلاب من نتائج الثانوية العامة وتظلمه فى 6 مواد، وأن الإجابات ليست بخط يده، حيث تم التواصل مع كنترول أسيوط للشهادة الثانوية، وتم عمل محضر للجنة التظلمات وجارى انتظار نتائج التحقيق.

وأوضح عبد اللطيف أحمد عمران، فى بيان صحفى، أنه تم التحرك فى إطار حل مشكلة الطالب إسلام محمد ضيف الله إبراهيم الطالب بمدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضية، فقام ببحث شكوى الطالب حيث تبين أنه رسب فى ثلاث مواد فى الثانوية العامة شعبة رياضيات، وقد قدم تظلما فى ست مواد للجنة التظلمات من نتيجة الثانوية العامة قطاع أسيوط، وذلك فى المواد التالية:- (عربى – إنجليزى – فيزياء - كيمياء – رياضة بحتة - رياضة تطبيقية)، وأفاد الطالب أنه عند الإطلاع على الأوراق الداخلية بكراسات الإجابة ليست بخط يده ولا تخصه.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إلى أنه تواصل مع كنترول أسيوط للشهادة الثانوية، والذى أفاد بأنه قد تم عمل محضر بلجنة التظلمات بالواقعة، وأرسل للوزارة للتحقيق وفى انتظار نتائج التحقيق، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالاهتمام بمشكلة الطالب ومتابعتها وإبلاغه بالمستجدات أولاً بأول.