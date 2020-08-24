اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:20 ص
خالد صلاح
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تسجيل 16 حالة وافدة جديدة مصابة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى الصينى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:00 ص
تسجيل 16 حالة وافدة جديدة مصابة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى الصينى محاولات رصد مصابى كورونا
كتب الوكالات

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قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، ان البر الرئيسى الصينى، سجل 16 حالة وافدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يوم الأحد، ما يرفع اجمالى الحالات الوافدة الى 2418 حالة، وقالت اللجنة، فى تقريرها اليومى ان من بين الحالات الوافدة، تم تسجيل خمس حالات فى بلدية شانغهاى وثلاث فى كل من مقاطعات فوجيان و سيتشوان و يوننان وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى شانشى و شاندونغ.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، من بين جميع الحالات الوافدة، خرجت 2203 حالات من المستشفيات بعد تعافيها، ولا يزال 215 مريضا فيها اثنان منهم فى حالة خطيرة، حسبما ذكرت اللجنة.
 
ولم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض بين الحالات الوافدة.
 
 

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