اليوم السابع
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خالد صلاح
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تراجع إصابات كورونا بولاية فيكتوريا الاسترالية إلى أدنى مستوى فى سبعة أسابيع

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:46 ص
تراجع إصابات كورونا بولاية فيكتوريا الاسترالية إلى أدنى مستوى فى سبعة أسابيع محاولات رصد مصابى كورونا
رويترز

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أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية، اليوم الاثنين، تسجيل 15 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و116 حالة إصابة، وذلك فى أقل زيادة يومية للإصابات الجديدة خلال سبعة أسابيع، وشهدت فيكتوريا، وهى ثانى أكبر ولاية استرالية تعدادا للسكان، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية فى ملبورن عاصمة الولاية وأكبر مدنها، لكن العدد تراجع فى الأيام الأخيرة بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة.
 
وكانت السلطات الاسترالية، قد أعلنت، يوم أمس الأحد، إنها سجلت 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا جميعها فى ولاية فيكتوريا، لكنها أوضحت أن العدوى داخل الولاية تتخذ اتجاها نزوليا.
 
وبخلاف فيكتوريا، التى شهدت أكثر من 80 بالمئة من وفيات مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى ظل الموجة الثانية للوباء، سجلت استراليا زهاء 24500 حالة إصابة و502 وفاة.
 
وسجلت فيكتوريا، كل الوفيات المعلنة اليوم الأحد، وأكد رئيس حكومتها دانيال اندروز رصد 208 حالات إصابة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 182 حالة يوم السبت.
 
وقال اندروز، إن 11 حالة من بين الوفيات المعلنة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية مرتبطة بظهور الوباء داخل دور للمسنين.
 

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