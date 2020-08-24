تأجيل محاكمة 17 متهمًا للاستيلاء على ممتلكات الدولة لجلسة الأربعاء المقبل

كتب: عبد الله محمود

قررت الدائرة 18 جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تاجيل نظر أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بما يقرب من 500 مليار جنيه مصري، بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية، وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم 5322 لسنة 2020، لجلسة الاربعاء المقبل.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و 6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضى، وإخطارات قيد دعاوي للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقارى.