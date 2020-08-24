اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 17 متهمًا للاستيلاء على ممتلكات الدولة لجلسة الأربعاء المقبل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:12 م
تأجيل محاكمة 17 متهمًا للاستيلاء على ممتلكات الدولة لجلسة الأربعاء المقبل محكمة-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قررت الدائرة 18 جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تاجيل نظر أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بما يقرب من 500 مليار جنيه مصري، بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية، وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم 5322 لسنة 2020، لجلسة الاربعاء المقبل.
 
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و 6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
 
كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضى، وإخطارات قيد دعاوي للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقارى.

الشهر العقارى

أخبار المحاكم

اخبار الحوادث

الاستيلاء على اراضي الدولة

التعدى على ممتلكات الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

آلات ولوادر المحافظات تلاحق المبانى المخالفة والتعديات على أراضى الدولة.. تنفيذ 22 قرار إزالة على ترعه المحمودية ..وحملات ضد مخالفات البناء.. وهدم تعديات على أرض مملوكة لهيئة الآثار بالمنتزه

الإثنين، 17 أغسطس 2020 05:23 م

التنمية المحلية تكشف لـdmc نتائج حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة

السبت، 15 أغسطس 2020 06:05 م

لملايين الملاك والمستأجرين .. التكييف القانوني لجريمتى البناء على أرض زراعية والتعدي على أراضي الدولة .. المشرع اعتبر الجريمتين وقتية وليست مستمرة.. ومعيار التمييز هو "الفعل المعاقب عليه".. والنقض تتصدى للأزمة

الأحد، 02 أغسطس 2020 12:00 ص

محافظ بنى سويف يناقش مع مدير الأمن خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة

الإثنين، 27 يوليه 2020 05:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة