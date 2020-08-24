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بيلاروسيا تؤكد استراد أنواعا متطورة من منظومات الدفاع الجوى من روسيا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:32 م
بيلاروسيا تؤكد استراد أنواعا متطورة من منظومات الدفاع الجوى من روسيا بيلاروس
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين أن روسيا ستورد لبيلاروس أنواعا متطورة من منظومات الدفاع الجوي ضمن أسلحة أخرى.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن توريد هذه المنظومات سيتم بناء على خطة التعاون لفترة ما بين العامين 2021 و2025، التي وقعها الوفد العسكري البيلاروسي مع شركة "ألماز - أنتي" الروسية المتخصصة في تصنيع الأسلحة.

 

ولفت البيان إلى أن الوفد الذي ترأسه نائب وزير الدفاع، سيرغي سيمونينكو، اطلع، خلال زيارته إلى روسيا، على الأنواع المتطورة من الأسلحة المعروضة في المنتدى العسكري التقني "الجيش - 2020". كما التقى الوفد قادة الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني وممثلي المصانع الحربية الروسية.

 

وجاء في البيان أيضا أن الجانبين وقعا على "عدد من العقود ذات النفع المتبادل" الخاصة بتوريد وتصليح وصيانة المعدات العسكرية، في مقدمتها توريد كتيبتين من عربات نقل المشاة والدفعة الأولى من 4 مروحيات من طراز "مي-35 إم".

 

 


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