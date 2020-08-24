سجلت بلغاريا 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 15 ألفا و287 حالة، وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات فى بلغاريا - حسب ما نقلته وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن البلاد لم تسجل أية وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليظل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن 532 شخصا.
وارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في وحدات العناية المركزة بشكل كبير، ليصبح الآن 74 شخصا، أما عن المتعافين، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تمكنوا من هزيمة الفيروس بمقدار 16 شخصا ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و348 شخصا.
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