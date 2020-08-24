وارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في وحدات العناية المركزة بشكل كبير، ليصبح الآن 74 شخصا، أما عن المتعافين، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تمكنوا من هزيمة الفيروس بمقدار 16 شخصا ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و348 شخصا.