ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان إلى 293 ألفا و261 حالة، عقب تسجيل 496 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 6 آلاف و244 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 276 ألفا و829 شخصا.
وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه تم تسجيل 128 ألفا و284 إصابة في إقليم (السند)، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم (البنجاب) 96 ألفا و233 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم (بلوشستان) تسجيل 12 ألفا و527 حالة، بالإضافة إلى 15 ألفا و515 حالة في العاصمة إسلام آباد.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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