وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه تم تسجيل 128 ألفا و284 إصابة في إقليم (السند)، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم (البنجاب) 96 ألفا و233 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم (بلوشستان) تسجيل 12 ألفا و527 حالة، بالإضافة إلى 15 ألفا و515 حالة في العاصمة إسلام آباد.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



