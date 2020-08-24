وأوضح أنه "بالنسبة للمسافرين العائدين من المملكة المتحدة، من المحتمل أن تكون هناك إجراءات تقييدية يقررها رئيس الوزراء ومجلس الدفاع الفرنسي في الأيام القليلة المقبلة".

وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الجمعة الماضي إن المسافرين العائدين من فرنسا سيُطلب منهم أن يشهدوا بأنفسهم على أنهم لا يعانون من أعراض فيروس /كورونا/ المستجد، وأنهم لم يخالطوا حالة إصابة مؤكدة، في غضون 14 يوما قبل السفر.

وفي 15 أغسطس، طلبت السلطات البريطانية أيضًا من المسافرين العائدين من فرنسا عزل أنفسهم لمدة 14 يوما عند عودتهم بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في فرنسا.