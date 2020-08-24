انهيار جزئى بمنزل قديم بجرجا سوهاج دون خسائر فى الأرواح

سوهاج _ محمود مقبول

شهد قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج انهيار جزء من حائط بمنزل بشارع درب الكرم دائرة القسم، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بانهيار جزئى بمنزل غير مأهول بالسكان ولم ينتج عنه أى إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم مصطفى فرغل مفتش المباحث بانهيار جزء من حائط بمنزل بشارع درب الكرم دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار جزء من الحائط الخلفي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد علي مساحة "97 " مترا ملك المدعو "عادل ا ر ن" 47 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية ويقيم بذات الناحية "غير مأهول بالسكان " دون حدوث ثمة إصابات ".

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.