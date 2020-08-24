انقسام العلماء بعد إعلان ترامب استخدام بلازما الناجين من Covid-19

كتبت إيناس البنا

ذكر تقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، أن حالة من الغضب سادت اليوم بين العلماء، بسبب القرار المثير للجدل الذي اتخذته الولايات المتحدة بالموافقة على علاج مرضى كوفيد -19 باستخدام دماء الناجين من فيروس كورونا.ووفقا للتقرير، حذر كبار العلماء من عدم وجود دليل على فعالية العلاج منذ قرن من الزمان ، على الرغم من العديد من الدراسات التي تقدم نتائج واعدة.

يأتى هذا بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء ، الليلة الماضية ، الأطباء تصريحًا طارئًا لاستخدام بلازما النقاهة ، قائلة إن "الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة للمنتج".



غضب من موافقة ترامب على العلاج بالبلازما

ووصفه دونالد ترامب بأنه "يوم عظيم للغاية" في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس ، مضيفًا أن الموافقة كانت لحظة "تاريخية حقًا". كما زعم الرئيس الأمريكي أن العلاج ثبت أنه يقلل فرصة الوفاة من فيروس كورونا بأكثر من الثلث.

لكن العلماء انتقدوا المسؤولين الأمريكيين لتوصلهم إلى "نتيجة سيئة"، لأن العلاج لم يخضع لأشد التجارب البشرية صرامة ، مما يعني أنه لا يوجد دليل قاطع على نجاح العلاج.

ومع ذلك ، على الجانب الأخر، وصفها أحد الخبراء بأنها "أخبار جيدة" وقال إنه يأمل أن تبدأ المملكة المتحدة قريبًا في استخدام بلازما النقاهة بشكل روتيني

وقال باحثون بريطانيون يقودون تجربة كبيرة في العلاجات الواعدة - التي وجدت أن الديكساميثازون يمكن أن يقلل من خطر الوفاة في مرضى فيروس كورونا في حالة حرجة - إن هذه الخطوة كانت `` تمزيق العلم الجيد الذي يحمي المرضى ''.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن أكثر من 70 ألف مريض عولجوا بالفعل ببلازما النقاهة ، والتي ترى مرضى مصابين يعطون الدم الغني بالأجسام المضادة للناجين في محاولة لتعزيز استجابتهم المناعية ومحاربة المرض.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من تدخل كبار الخبراء الأمريكيين، وبالتحديد الدكتور أنتوني فوسي والدكتور فرانسيس كولينز ، لإيقاف ترخيص بلازما النقاهة لأن الأدلة لم تكن قوية بما يكفي للقيام بذلك.

ويعني تصريح إدارة الغذاء والدواء الجديد، أن أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا يمكنهم الآن التبرع بدمائهم لاستخدامها كعلاج لأولئك الذين يعانون حاليًا من المرض.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد وافقت على تصاريح الاستخدام في حالات الطوارئ أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة للإسراع في العلاجات غير المعتمدة لعلاج الأمراض الخطيرة أو الوقاية منها حيث لا توجد بدائل أخرى مناسبة ومتاحة.

على سبيل المثال ، في 1 مايو ، أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالاستخدام الطارئ لمضاد الفيروسات التجريبي من شركة Gilead Science لعلاج المرضى.

قال ترامب الليلة الماضية بينما كان يحيط به وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان: `` يسعدني اليوم أن أصدر إعلانًا تاريخيًا حقيقيًا في معركتنا ضد فيروس الصين الذي سينقذ أرواحًا لا تعد ولا تحصى ''.

علماء بجامعة أكسفورد يوضحون موقفهم من ترخيص الإدارة الأمريكية من جانبه، لم يرحب مارتن لاندراي ، أستاذ الطب وعلم الأوبئة بجامعة أكسفورد ، والذي يقود تجربة RECOVERY ، بترخيص إدارة الغذاء والدواء.

وكتب على تويتر: `` بلازما النقاهة لـ COVID-19. قد يعمل، نأمل أن تنجح. لكن لا أحد يعرف ما إذا كان الأمر كذلك. لهذا السبب ندرسه في تجربة #RECOVERYTRial. ثم سنعرف ولن نضطر إلى التخمين.

قال بيتر هوربي ، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد ، قائد تجربة أخرى في برنامج RECOVERY: `` يؤدي السماح باستخدام علاجات غير مثبتة على نطاق واسع إلى حدوث ارتباك ويقوض فرص تحسين الرعاية من خلال العلم المناسب، "هذا ليس" قطعًا للروتين "إنه تمزيق العلم الجيد الذي يحمي المرضى.

لكن البروفيسور لورانس يونغ ، عالم الفيروسات من جامعة وارويك ، كان سعيدًا بالتطورات، وقال لـ MailOnline: `` إن تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء لبلازما النقاهة لعلاج Covid-19 هو خبر سار.

لقد كنت مدافعًا قويًا عن هذا النهج منذ بداية تفشي المرض ، وقدمت ، مع زملائي الآخرين ، التماسًا إلى الحكومة للتحقيق في استخدامه.

وأضاف:`` آمل أن يتم الإبلاغ عن تجارب المملكة المتحدة قريبًا ويمكننا البدء في استخدام بلازما النقاهة بشكل روتيني لعلاج المرضى المصابين بـ Covid-19. "

وأضاف البروفيسور ديف روبرتس ، المدير المساعد للتبرع بالدم في NHS Blood and Transplant (NHSBT) ، إن النتائج الأولية كانت "واعدة" و "مشجعة"، وقال: "ومع ذلك ، فإن البحث ليس حاسمًا ولا يمكن ربطه بسهولة بعملنا أو تجارب أخرى".

وقال البروفيسور روبرتس هو أحد الباحثين الرئيسيين في تجارب بلازما النقاهة التي يتم إجراؤها داخل NHS، تطلبت البيانات المجمعة في الدراسة الأمريكية استخدام البلازما من مصادر عديدة ، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من المواقف السريرية المختلفة واستخدام طرق اختبار مختلفة للدراسات الأخرى. النتائج هي أيضًا قائمة على الملاحظة وليست المقارنة العادلة التي نراها باستخدام تجربة تحكم عشوائية.

يأتي تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعد أيام فقط من تعليقه بسبب نقص الأدلة.

كانت إدارة الغذاء والدواء تخطط لإصدار إذن استخدام طارئ في بداية أغسطس ، لكنها أوقفته مؤقتًا بعد أن قال مسؤولون أمريكيون بارزون إن الأدلة لم تكن قوية بما يكفي للقيام بذلك في ذلك الوقت ، حسبما ذكرت قناة فوكس نيوز.

وبحسب ما ورد حث الدكتور أنتوني فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد ، والدكتور فرانسيس كولينز ، مدير المعاهد الوطنية للصحة ، مسؤولي إدارة الغذاء والدواء على "التأجيل" ، وفقًا لتقرير.

ألغت إدارة الغذاء والدواء (FDA) تصريحها بالاستخدام الطارئ للعقارين لعلاج مرضى فيروس كورونا في 15 يونيو ، مستشهدة بحقيقة أن التجارب السريرية أظهرت أن الأدوية `` لا فائدة لها في تقليل احتمالية الوفاة أو التعافي السريع ''.