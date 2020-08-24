اليوم السابع
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انطلاق النشاط الصيفى لمركز الموهوبين بجنوب سيناء.. غدا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:00 ص
انطلاق النشاط الصيفى لمركز الموهوبين بجنوب سيناء.. غدا محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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تنطلق غدا الثلاثاء المقبل، أولى فعاليات النشاط الصيفى للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكى، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بمقر المدرسة الثانوية الفندقية فى العاصمة طور سيناء، والمستمرة حتى منتصف أكتوبر المقبل، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم وكيل المديرية.

وتتضمن الفعاليات استئناف مبادرة "تعليم عالم الروبوت"، التى تستهدف دعم أبنائنا الموهوبين وتزويدهم بما يحتاجونه من علوم الروبوت مجانًا؛ لتساعدهم فى دراستهم وطريقة تفكيرهم وتنظيم وقتهم وإيجاد الحلول للمشكلات التى يواجهونها بطريقة مبتكرة، يحضارها المدرب المحترف مصطفى علام مدرب الروبوت .

كما تتضمن الفعاليات، ورشة عمل حول "تنمية المهارات الصحفية"، تتناول الورشة: مبادئ الرسالة الإعلامية، وأساسيات أخلاقيات مهنة الصحافة، وكيفية صياغة الخبر الصحفي، واجراء المقابلات الحوارية الصحفية.

 


مديريه التربيه والتعليم بجنوب سيناء

الموهوبين

تدريب

مهارات

طلاب

صياغة

وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء

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