الهند تسجل 61468 إصابة جديدة و836 وفاة بفيروس كورونا ومعدل التعافى 75%

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سجلت الهند 61 ألفا و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليتجاوز إجمالى المصابين فى البلاد الثلاثة ملايين و44 ألف شخص.

وكانت الهند قد أعلنت، تحقيق إنجاز كبير فى الحرب ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم الأحد - أن الهند قامت بزيادة عدد الاختبارات اليومية لفيروس كوفيد 19 لتشمل مليون شخص يوميا، وأضافت أنه وكدليل على الجهود الجدية والمركزة والمنسقة التى تقوم بها الحكومة المركزية وحكومات الولايات، قامت الهند بإجراء مليون اختبار فى خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أنه قد تم إجراء 1023836 اختبارا بالأمس، وبذلك حققت الهند تعهدها بأخذ مليون عينة يوميا، مع تحقيق هذا الإنجاز وصل إجمالى عدد الاختبارات التى تمت إلى أكثر من 3.4 مليار اختبار.

وأشارت إلى أن عدد الاختبارات اليومية ارتفع ارتفاعا كبيرا إذ يشير متوسط عدد الاختبارات اليومية أثناء الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى تحقيق تقدما كبيرا فى تعزيز اختبارات كوفيد 19 فى أنحاء الهند كافة.

ووفقا للمعلومات الواردة من الولايات والأقاليم الاتحادية التى مضت قدما فى إجراء هذه اختبارات الصارمة، فإن هناك انخفاضا فى معدل الحالات الإيجابية.

وذكرت السفارة أنه وعلى الرغم من أن زيادة عدد الاختبارات سيؤدى فى بداية الأمر إلى ارتفاع معدل الحالات الإيجابية، إلا أن هذا العدد سينخفض فى النهاية عندما يقترن بتدابير أخرى مثل العزل الفورى والتتبع الفعال والإدارة السريرية الفعالة التى تتم فى الوقت المناسب.