اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات فى ضبط 6769 قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالتجمع

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:18 م
النيابة تطلب التحريات فى ضبط 6769 قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالتجمع أدوية
كتب ـ أحمد حسنى

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طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث فى ضبط مخزن بدون ترخيص بداخله كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالتجمع الخامس، حيث تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" وحيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بدون روشتات طبية.

 
وضبط بحوزته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام، حيث تم ضبط (6769 قرص أدوية وكبسولات- 10 أقراص مخدرة) جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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