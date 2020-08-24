النيابة تطلب التحريات فى ضبط 6769 قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالتجمع

وضبط بحوزته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام، حيث تم ضبط (6769 قرص أدوية وكبسولات- 10 أقراص مخدرة) جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.