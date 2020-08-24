النيابة تطالب بسرعة ضبط متهمين بقتل عامل خراطة فى منشأة ناصر

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بسرعة ضبط متهمين بقتل عامل خراطة فى منطقة مساكن سوزان مبارك بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وسرعة تحريات المباحث فى الواقعة وأمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من الصفة التشريحية .

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة منشاة ناصر، بلاغًا يفيد بمقتل "إكرامى أحمد حسن"، يبلغ من العمر 43 سنة يعمل بمهنة (خراط)، علي يد "حسن. م"، "مصطفي ش"،" محمد ش"، و"أحمد م ش" وبلوظة، و"يوسف أ"، "أحمد. ض"، هاني .م"، وحيد ح"، بسبب خلافات سابقة منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وقال مصطفي محمود محامي المجني عليه "إكرامى أحمد حسن"، منذ مايقرب من عامين نشب مشاجرة بين المجني عليه، والمتهمين المذكور وعلي أثرها تم حبس المجني عليه لمدة خمس سنوات، وبعد قضاء مدته، خرج من السجن حاول الصلح بينه وبين عائلة المتهمين، عن طريق الأهالي والأجهزة الأمنية، إلا أنهم رفضوا، لأن والد المتهم الاول "حسن م" مقيد الحرية علي ذمة قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف "محمود" أن يوم الواقعة قام المجني عليه بالاتصال بمحمود. أ "الجاني" لاستئذانه، أنه يقدم على منطقة مساكن سوزان مبارك، لأداء واجب عزاء، وبعد خروجه من العزاء فوجئ بأكثر من سيارة، تقل أكثر 30 فردا ملثمين، حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وقاموا بإطلاق وابل أعيرة نارية علي المجني عليه، فسقط جثة هامدة، لم يكتفوا بذلك إلا أنهم مثلوا بجثته، وفروا هاربين، حرر المحضر رقم 2085 لسنة 202، إداري منشية ناصر، وباشرت النيابة التحقيقات.