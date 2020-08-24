النساء الأكثر تضررا بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية

كتبت فاطمة شوقى

قالت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ECLAC فى تقرير لها، إن النساء هن الأكثر تأثرا بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبى، مشيرة إلى أن الوباء يؤثر بشكل غير متناسب على النساء فى جميع المجالات.

وذكرت اللجنة أن الوضع الذي يمثله الفيروس يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر بين النساء في المنطقة اللاتينية ، بالإضافة إلى زيادة الرعاية الصحية، حسبما قالت "ريسينتا" الكولومبية.

وحذرت اللجنة من أن الفقر الذي يصيب النساء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد يصل إلى 37.4 % هذا العام ، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 22 % مقارنة بأرقام 2019 ، مشيرة إلى أن آلاف النساء تفقد وظائفهن ، وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، بسبب الوباء.

كما أشارت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن بطالة الإناث سترتفع بنسبة 6 % ، مما يؤثر على 15.2 % من العاملات ويزيد من ضعفهن الاقتصادي ، مما قد يؤدي إلى وقوع 118 مليون امرأة في الفقر في المنطقة.

ومن ناحية آخرى، فقد توفى 171 صحفيًا بسبب فيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية، وهو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات المسجلة بسبب العنف المؤسسى والإرهاب عام 2019، وفقًا لمسح أجراه الاتحاد الدولى للصحفيين (FIP).

تتصدر بيرو القائمة المأساوية مع 82 حالة وفاة، تليها الإكوادور حيث تم تسجيل 40 حالة، وفى المكسيك كان هناك 13 حالة، بينما في البرازيل 9 حالات، وفى هندوراس 7 ، وفى جمهورية الدومينيكان 5، وفى جواتيمالا ونيكاراجوا 3 وفى كولومبيا وبوليفيا صحفيان، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وأوضحت منظمة الصحافة الدولية، أن حالات الوفاة الـ 171 بسبب كوفيد -19 "تعنى أكثر من ثلاثة أضعاف ضحايا العنف المؤسسي والإرهاب وتهريب المخدرات الذين سجلهم الاتحاد الدولى للصحفيين فى جميع أنحاء العالم خلال العام الماضى"، وبلغ عدد القتلى 49 صحفيا.