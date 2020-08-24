اليوم السابع
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اللجان الفنية والقانونية لمصر والسودان وإثيوبيا تستأنف مفاوضات سد النهضة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:01 م
اللجان الفنية والقانونية لمصر والسودان وإثيوبيا تستأنف مفاوضات سد النهضة سد النهضة
أسماء نصار

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أكدت وزارة الرى، أنه بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 بخصوص سد النهضة، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020، استأنفت اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث أعمالها فى التفاوض حول النسخه الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.
 
وأضافت الوزارة فى بيان لها أصدرته اليوم الإثنين، "يأتى ذلك فى إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعياً للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى يوم 28 أغسطس الجارى".

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