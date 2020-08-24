القبض على 4 متهمين لقتلهم شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 من المتهمين بقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا يفيد بمقتل عامل يبلغ من العمر 43 سنة وآخر، بعدة طعنات، وإطلاق نار على يد مجموعة من الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى مكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص، أن خلافات سابقة نشبت على أثرها مشاجرة بين المجني عليهم، والمتهمين ودخل أحدهم السجن بعدها، وتم حبسه لمدة خمس سنوات، وبعد قضاء مدته، خرج من السجن وحاول الصلح بينه وبين عائلة المتهمين، عن طريق الأهالي والأجهزة الأمنية إلا أنهم رفضوا، وتربص المتهمين به وقتلوه وكان بصحبته شخص آخر في مشاجرة بينهم بأسلحة نارية وبيضاء، وتحرر المحضر رقم 2085 لسنة 202، إداري منشية ناصر، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.