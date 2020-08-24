العراق.. استهداف جديد لرتل متعاقد مع التحالف الدولى

كتب الوكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، عن استهداف رتل متعاقد مع التحالف الدولى شمالى العاصمة بغداد، وقالت الخلية فى بيان صحفي، إن "عبوة ناسفة انفجرت على إحدى عجلات رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولى قرب مركز شرطة التاجى شمالى بغداد".

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخباريةن أضافت، أن "الانفجار أدى الى أضرار فى إحدى عجلات الشركة".

و كانت وزارة الداخلية العراقية، يوم أمس الأحد، قد أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الذين ينفذون "الأعمال التخريبية" فى التظاهرات، فيما جددت تأكيدها على أن التظاهر السلمى حق مكفول دستوريا.

وقالت الوزارة فى بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الداخلية تجدد التأكيد على أن التظاهر السلمى لأبناء شعبنا الكريم القائم على أسس سلمية وقانونية حق مكفول دستوريا وظاهرة حضارية تسهم فى المطالبة بالحقوق المشروعة لشرائح مجتمعنا كافة".

وأضافت أنها "وفى الوقت الذى تحرص فيه على أمن المتظاهرين وحمايتهم باعتبار ذلك واجب من واجباتها القانونية، فإنها حريصة وبنفس الدرجة على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، معربة عن رفضها "كل الممارسات غير القانونية التى يقوم بها عدد من العناصر المحسوبة على المتظاهرين من اعتداء على المنشآت الخاصة والعامة وعلى الابنية والمقرات الرسمية واعاقة سير الحياة الطبيعية".