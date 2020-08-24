الطب يبرئ وليد سليمان من تعمد إصابة عبد الشافى بكسر الترقوة

كتبت: إسراء عبد القادر

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، إن تعمد كسر أحد الأشخاص لعظمة الترقوة شيء مستحيل طبيًا، وجاء ذلك تعقيبًا على الجدل الذى أثير مؤخرًا حول تعمد لاعب الأهلى وليد سليمان، إصابة محمد عبد الشافى لاعب الزمالك في كسر بالترقوة.



نسرين فؤاد

وفى تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع، أوضح أستاذ جراحة القلب والصدر، أن عظمة الترقوة من أهم العظام الموجودة في منطقة أعلى الجسم، حيث أنها تقع أعلى القفص الصدرى، ومثبتة بين عظمة القص من ناحية والعظام المكونة لمفصل الكتف من ناحية، وتحمى مجموعة من الشرايين الهامة بالجسم، مشيرًا إلى أنها عظمة هامة وإصابتها تحدث نتيجة تحميل ضغط كبير عليها، خاصة عندما يكون الشخص في حالة سقوط، حيث يزيد وزن الجسم أثناء السقوط على الأرض.

وتابع الدكتور خالد سمير في تصريحاته أن الرأي الطبي يرى أنه ليس من السهل أن تتعرض عظمة الترقوة للكسر بسبب شخص، ولكن نرى ذلك في حوادث السيارات نتيجة التصادم الشديد، والسقوط الشديد على الأرض، مؤكدًا أن تعمد كسر عظمة الترقوة شيء مستحيل طبيًا، مما ينفى التهمة عن اللاعب وليد سليمان.



نسرئين فؤاد والدكتور خالد سمير

يتطلب كسر الترقوة مدة شهور للتعافى، ولكن الاستعانة بالشرائح بجعلها تستغرق شهرين بحد أقصى، بتلك الكلمات أجاب الدكتور خالد سمير على سؤال الفترة التي يتطلبها كسر عظمة الترقوة من أجل التعافى الكامل، موضحًا أن ذلك لا يؤثر على اللياقة البدنية للاعب عند عودته للملاعب بعد التعافى.

ومن جانبه أوضح أن أصعب إصابة يتعرض لها لاعب كرة القدم هي التي تكون بالعمود الفقرى، وتحدث عندما يقع اللاعب عند منطقة الرقبة أو الرأس التي تؤثر على الحبل الشوكى، والمخ.



نسرين فؤاد والدكتور خالد سمير

وكان محمد عبد الشافى لاعب فريق الزمالك تعرض لكسر بالترقوة بعد التحامه بلاعب الأهلى وليد سليمان بمباراة القمة الأخيرة، والتى على إثرها أجرى جراحة ناجحة أمس الأحد، وتابع جمهور الناديين زيارة وليد سليمان لمحمد عبد الشافى فى المستشفى واعتذاره له، فى حين رفض رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور اعتذار اللاعب، واوضح أن النادى يتقدم بشكوى للفيفا.