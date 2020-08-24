اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:07 م
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السيطرة على حريق بـ3 منازل فى قنا دون إصابات ونفوق عدد من الماشية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:41 م
السيطرة على حريق بـ3 منازل فى قنا دون إصابات ونفوق عدد من الماشية مطافئ - أرشيفية
فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز أبوتشت، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في 3 منازل دون خسائر في الأرواح بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق في 3 منازل بقرية أبوشوشة بمركز نجع حمادي دون خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص أن الحريق أدى إلى نفوق عدد من الماشية التي كانت متواجدة بالمنازل دون خسائر بشرية نتيجة لماس كهربائى أدى إلى الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.


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الحماية المدنية

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