السياحة والآثار توقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية

كتبت آمال رسلان

قررت وزارة السياحة والآثار مد العمل بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 2020 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ اتتهاء مدته، لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية هذا القرار رقم 439 لسنة 2020، وأكدت انه تم اتخاذه بعد الاطلاع على قانون 58 لعام 1968 الخاص بتنظيم انشاء غرف سياحية واتحاد لها، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وبعد موافقة غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية.

كاتت وزارة السياحة والاثار طالبت شركات السياحة والمنشآت السياحية والفندقية بضرورة إبلاغ الوفود السياحية القادمة لمصر برقم الخط الساخن الذى وفرته الوزارة لتلقى الشكاوى من السائحين حال تواجدها.

وأبلغ اتحاد الغرف السياحية اعضاءة بتنبيه وزارة السياحة، حيث قامت الغرف الخمس بتعميم منشور على أعضائها يتضمن تعليمات وزارة السياحة فى هذا الشأن.

وتضمن المنشور:"فى ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وحرصا على الحفاظ على مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، والتيسير عليهم حال واجهتهم أى مشكلات خلال إقامتهم فى مصر، يرجى التكرم بالالتزام بالاعلان عن رقم الخط الساخن لتلقى شكاوى السائحين".