اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تسجل 42 حالة وفاة و 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:46 م
السعودية تسجل 42 حالة وفاة و 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا متحدث الصحة السعودية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية حول اخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، تسجيل 1.175 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابات 308.654 حالة، مقابل شفاء 2.745 ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282.888 حالة، وتوفى 42 ليصل إجمالي حالات الوفاة 3.691 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

كان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أعلن أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا حرص المملكة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأوضح الربيعة - في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية - أن عدم وجود المدارس خلال الفترة الماضية ساهم في خفض أعداد المصابين بكورونا.
وأكد وزير الصحة السعودي أن قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع يعتمد على تقييم الوضع الصحي، وفي حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد، مضيفا أن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، لافتا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة السعودية": سنمدد التعليم عن بعد حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا

الجمعة، 21 أغسطس 2020 08:56 م

كورونا حول العالم.. حصيلة الإصابات تتخطى حاجز الـ 22 مليون حالة.. الصحة السعودية: 1409 إصابات جديدة و4526 حالة شفاء.. الصين: لقاح الفيروس سيكون متاحا تجاريا نهاية العام الجارى.. وروسيا تسجل 4748 إصابة و132 وفاة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 06:07 م

الصحة السعودية: نسبة التعافى من فيروس كورونا بالمملكة تجاوزت الـ90%

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 04:54 م

الصحة السعودية: 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4526 حالة شفاء

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 02:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة