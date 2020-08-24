اليوم السابع
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الخارجية تطلع سفراء الدول الأوروبية على آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:19 م
الخارجية تطلع سفراء الدول الأوروبية على آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة وزارة الخارجية تطلع سفراء الدول الأوروبية على أخر مستجدات سد النهضة
أحمد جمعة

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استقبل السفير حمدي سند لوزا  ، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ، اليوم الإثنين 24 اغسطس 2020 ، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة  لإطلاعهم على آخر المستجدات اتصالاً بمسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا حرص مصر على التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوقها ومصالحها المائية ويراعى مصالح الدول الثلاث.

 صرح السفير حمدي سند لوزا  ،عقب الاجتماع أنه أوضح للسفراء أن اهتمام مصر بإحاطة السفراء الأوروبيين بتطورات المفاوضات ينبع من حرصها على إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات التفاوض حول هذا الملف الحيوى، وكذلك من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بأطراف التفاوض الثلاثة.

 

 


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