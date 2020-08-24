اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: استقبال 126 ألف سائح بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:50 م
الحكومة: استقبال 126 ألف سائح بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زوراب ليكياشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار. 
 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بليكياشفيلى، معرباً عن سعادته بأن تكون مصر هى أول دولة خارج القارة الأوروبية يزورها أمين عام منظمة السياحة العالمية، منذ بدء جائحة كورونا. 
 
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء، أكد خلال اللقاء أن مصر كانت فى طليعة الدول التى قامت بتطبيق الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تبنت الحكومة سياسات تقوم على إحداث قدر دقيق من التوازن بين ما تتطلبه الصحة العامة، وبين ما تقتضيه دواعى استمرار النشاط الاقتصادى، وهى السياسات التى ثبت نجاحها فى تحقيق الهدف المنشود، دون الإضرار بالنواحي الاقتصادية ومعيشة المواطن. 
 
وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وضع الحركة السياحية فى مصر منذ الفتح التدريجي، حيث أشار إلى استقبال المحافظات الثلاث جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح  126 ألف سائح، ليس بينهم سوى حالة اشتباه وحيدة بكورونا، وهو إنجاز كبير يثبت نجاح وفاعلية الإجراءات التى تطبقها وزارة السياحة والآثار. 
 
 

امين منظمة السياحة العالمية

مصر

جنوب سيناء

عاجل

اخبار عاجلة

سياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة