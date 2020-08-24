عدن (أ ش أ)

أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، اليوم الاثنين، هجوما شنته مليشيات الحوثى الإنقلابية على أحد المواقع العسكرية، حيث أجبر المليشيات على التراجع بعد أن قتل ما لا يقل عن 25 من عناصرها، فضلا عن إصابة عدد أخر.