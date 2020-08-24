أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، اليوم الاثنين، هجوما شنته مليشيات الحوثى الإنقلابية على أحد المواقع العسكرية، حيث أجبر المليشيات على التراجع بعد أن قتل ما لا يقل عن 25 من عناصرها، فضلا عن إصابة عدد أخر.
وقال مصدر عسكري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - "إن مدفعية الجيش الوطني اليمني استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في جبهة قانية، وتمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية.. مشيرا أن مقاتلات التحالف استهدفت في عدة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة