وقال مصدر عسكري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - "إن مدفعية الجيش الوطني اليمني استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في جبهة قانية، وتمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية.. مشيرا أن مقاتلات التحالف استهدفت في عدة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا".