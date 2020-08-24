التحقيقات تكشف تفاصيل شروع جزار فى قتل عامل بسبب خلافات الجيرة بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل شروع جزار في قتل شاب بسبب خلافات الجيرة، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم، بسبب خلافات سابقة بينهما، دفع الجزار لأن يسدد طعنة للمجني عليه بسلاح أبيض في منطقة الرقبة، مما أسفر عن إصابته، وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، وتم التحفظ على الجزار؛ إلي أن تم تسليمه لأجهزة الأمن.

واعترف الجزار في التحقيقات، باعتدائه على المجني عليه، ولكنه نفي نية القتل، مبررًا اعتدائه على الشاب بأنه كان يدافع عن نفسه، ولم يقصد قتله، وجاءت شهادة الشهود لتؤكد ما أسفرت عنه التحريات، بشأن شروع الجزار في قتل الشاب المجني عليه.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وعرضه على المعمل الجنائى؛ لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل شاب بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، حيث أصاب المجني عليه بجرح قطعى فى الرقبة، وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة؛ لإسعافه.

وتجرى مباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة اتهام جزار بالتسبب فى إصابة شاب بجرح ذبحى بالرقبة، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح ذبحى بالرقبة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن جزار اعتدى على المصاب، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة، حيث أحدث له جرح ذبحى بالرقبة من الخلف، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج، بينما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.