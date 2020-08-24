البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 114343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13415 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4383 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2670 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 853 نقطة.

وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المالية والصناعية المصرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 184.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 715 ألف سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بي انفستمنتس القابضة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي المبيعات 3.8 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.4 مليار دميه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقابل 937 مليون جنيه بنسبة نمو 26%.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بقيمة 247 مليون جنيه بنسبة 26%، إلى نقص المصروفات التمويلية عن الفترة بمبلغ 434 مليون جنيه، زيادة الإيرادات التمويلية عن الفترة بمبلغ 19.6 مليون جنيه، نقص ضريبة الدخل بمبلغ 186 مليون جنيه.

وفي سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للشركة للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات بقيمة 30 مليون جنيه، والتي تشمل شراء حصة الشركة في رأس مال شركة النصر عدد 12.3 مليون سهم بنسبة 98.37%، وشراء رصيد الدائنية المستحقة لشركة مدينة نصر على شرمة النصر للمرافق في 31 يوليو لعام 2020ـ، وكذلك شراء حصة شركة النصر للأعمال المدنية في رأس مال شركة النصر للمرافق وتبلغ 200 ألف سهم بنسبة 1.6%.