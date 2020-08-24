الأنبا مكاريوس يكرم أعضاء الفريق الطبى بمحافظة المنيا لمواجهتهم كورونا

قدمت مطرانية المنيا وأبو قرقاص دروعًا تذكارية لأعضاء الفرق الطبية بمحافظة المنيا، في لفتة إيجابية مشجعة، تعبيرًا عن الشكر والتقدير لما بذله القطاع الطبي بالمنيا من أطباء وتمريض ومعاونين وإداريين، من جهودٍ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
الفريق الطبى
وشكل الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، وفدًا كنسيًا للقيام بهذه المهمة، حيث زار الوفد عددًا من المستشفيات، وهي، مستشفى الصدر بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، المستشفى الجامعي بالمنيا، مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، مستشفى الحميات بالمنيا، مرفق هيئة الإسعاف والطوارئ بالمنيا.
التكريم
وكانت مطرانية المنيا، قد افتتحت الكنائس للصلاة بعد أزمة كورونا، فى 3 أغسطس الجاري، ووضعت عدد ضوابط وإرشادات للتسجيل وحضور القداسات، وذلك بعد عودة إقامتها غدا الإثنين، وفقا لقرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وشملت شروط وضوابط حضور القداسات التي أعلنتها المطرانيات والكنائس فى بيانات لها عبر صفحاتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": االتسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأى تسجيلات مكررة سيتم إلغاؤها تلقائيا.
وتشمل إجراءات الدخول إلى القداس، الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط بعدها سيغلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج.
ومنعت الكنيسة السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة من الباب الخارجي وحتى الخروج منها، كما ناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من "كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه".
وأكدت أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعا، دون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر. ناشدت المطرانيات والكنائس، أنه فى حالة المعاناة من أعراض البرد أو أى مرض معدى يجب إلتزام المنزل حتى يتم الشفاء حفاظا على صحة الآخرين.
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