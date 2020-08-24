الأنبا مكاريوس يكرم أعضاء الفريق الطبى بمحافظة المنيا لمواجهتهم كورونا

كتب مايكل فارس

قدمت مطرانية المنيا وأبو قرقاص دروعًا تذكارية لأعضاء الفرق الطبية بمحافظة المنيا، في لفتة إيجابية مشجعة، تعبيرًا عن الشكر والتقدير لما بذله القطاع الطبي بالمنيا من أطباء وتمريض ومعاونين وإداريين، من جهودٍ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



الفريق الطبى

وشكل الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، وفدًا كنسيًا للقيام بهذه المهمة، حيث زار الوفد عددًا من المستشفيات، وهي، مستشفى الصدر بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، المستشفى الجامعي بالمنيا، مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، مستشفى الحميات بالمنيا، مرفق هيئة الإسعاف والطوارئ بالمنيا.



التكريم

وكانت مطرانية المنيا، قد افتتحت الكنائس للصلاة بعد أزمة كورونا، فى 3 أغسطس الجاري، ووضعت عدد ضوابط وإرشادات للتسجيل وحضور القداسات، وذلك بعد عودة إقامتها غدا الإثنين، وفقا لقرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.