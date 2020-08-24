اليوم السابع
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الأمم المتحدة تعلق اللجنة الدستورية السورية بعد إصابة 3 من أعضائها بكورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:24 م
الأمم المتحدة تعلق اللجنة الدستورية السورية بعد إصابة 3 من أعضائها بكورونا أمين عام الأمم المتحدة
رويترز

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أفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف اليوم الاثنين، "معلقة حاليا" بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا.

ولم يحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن أي ثلاثة من أصل 45 عضوا فيما تسمى بالهيئة الصغيرة للجنة الدستورية أصيبوا بالفيروس. واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني.

وجاء في البيان أنه "بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلانا آخر في الوقت المناسب"، مضيفا أنه تم إبلاغ السلطات السويسرية.


الأمم المتحدة

اللجنة الدستورية السورية

كورونا

سوريا

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