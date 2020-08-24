ريهام عبد الله

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن جائحة فيروس كوفيد 19، تهدد ملايين الأشخاص، الذين كانوا بالفعل عرضة للخطر بسبب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مشيرة إلى أن برنامج الغذاء يهدف إلى الوصول إلى 138 مليون شخص بالمساعدات الغذائية المنقذة للحياة هذا العام.

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يهدد كوفيد 19، ملايين الأشخاص الذين كانوا بالفعل عرضة للخطر بسبب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصراع والمخاطر الأخرى، برنامج الغذاء يهدف إلى الوصول إلى 138 مليون شخص بالمساعدات الغذائية المنقذة للحياة هذا العام".



الأمم المتحدة

من جهة أخرى، شددت الأمم المتحدة، على أن اللقاحات ضد الأمراض والموجودة آمنة، مشيرة إلى أنها تساعد على منع ملايين الوفيات كل عام، وبحسب تغريدة للمنظمة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "اللقاحات آمنة وتساعد على منع ملايين الوفيات كل عام. ومع ذلك، يسعى عدد متزايد من الشبكات إلى تقويض الثقة في اللقاحات".