الأردن يمدد حظر التجوال ويعزل منطقة سحاب مع تزايد الإصابات بكورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن الأردن عن تمديد حظر التجوال وعزل منطقة سحاب مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلن الأردن، أمس الأحد، وفاة امرأة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد ضحايا الفيروس إلى 12 حالة، فيما سجل 33 إصابة جديدة 29 منها محلية.

وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية أن الوفاة تعود لامرأة تبلغ من العمر (94 عاما)، وقررت السلطات على إثرها عزل قسم العناية الحثيثة في المستشفى حيث توفيت.

وفيما يتعلق بالإصابات تجرى السلطات الأردنية استقصاء حول ست حالات محلية لمعرفة مصدر العدوى فيما تعود باقي الحالات المحلية لمخالطي مصابين، أما الحالات الخارجية وعددها أربع حالات فتعود لقادمين من الخارج يخضعون للحجر الصحى، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الأردن منذ بدء انتشار الوباء إلى 1609 حالات.

ووفق البيان، سجل الأردن اليوم 52 حالة شفاء فيما بلغ عدد الفحوص المخبرية التي أجرتها السلطات للتحري حول إلاصابات بالفيروس حوالى 7800 فحص، ليرتفع التراكمي منذ انتشار الوباء إلى نحو 745 ألف عينة.