اليوم السابع
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اعرف أهم مزايا حققتها شبكة الطرق الجديدة وانعكاسها على المواطن × 13 معلومة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:33 م
اعرف أهم مزايا حققتها شبكة الطرق الجديدة وانعكاسها على المواطن × 13 معلومة شبكة الطرق الجديدة
رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع في 13 معلومات كل ما تريد معرفته عن مزايا شبكة الطرق الجديدة التي تم الشروع في تنفيذها خلال الــ 6 سنوات الماضية وانعكاسها على الدولة والمواطنين والأهداف التي حققتها.

1ـ مشروعات الطرق الجديدة تتكامل مع خطة التنمية الشاملة للدولة.

2ـ مشروعات الطرق الجديدة بدأ تنفيذها 6 أغسطس 2014.

3ـ المشروعات الجديدة تمثل شبكة طرق جديد بأطوال 7 آلاف كم.

4ـ المشروعات الجديدة انتهى تنفيذ منها وافتتاحه طرق بأطوال 45 كم.

5ـ الشبكة الجديدة من الطرق تكلفتها تصل إلى 175 مليار جنيه.

6ـ الطرق الجديدة تربط المدن والتجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

7ـ الطرق الجديدة تتكامل مع شبكة مترو أنفاق القاهرة والكبرى وخطوط السكة الحديد.

8ـ الطرق الجديدة تربط مع خطوط المونوريل والقطار الكهربائى الجارى تنفيذه واصلا السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

9ـ بعض الطرق الجديدة تتضمن حارات منعزلة لسير الشاحنات وسيارات النقا للثقيل لتقليل حوادثها.

10ـ الشبكة الجديدة تتضمن أنفاق وكبارى أعلى مزلقانات السكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات.

11ـ الطرق الجديدة ساهمت في رفع تصنيف مصر في مؤشر جودة الطرق العالى إلى الترتيب الـ 28 بعدما كانت في المركز 118 عالميا وفق تقارير التنافسية العالمية.

12ـ الطرق الجديدة ساهمت في خفض حوادث الطرق بنسبة 41.1% مقارنة بما قبل 2014.

13ـ الطرق الجديدة ساهمت في خفض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 50.5% والإصابات بنسبة 51.1%.

 


الطرق الجديدة

شبكة الطرق

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