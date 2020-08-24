اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار سعر الدواجن اليوم عند 18 جنيها للكيلو

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:09 ص
استقرار سعر الدواجن اليوم عند 18 جنيها للكيلو بورصة الدواجن
كتب ـ أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 24-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى و الهايبر ماركت حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن اليوم سجلت في المزرعة 18 جنيها فى حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 20-23 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف التقل على التاجر. 
 
وأضاف  رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،  أن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا بـ35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي، بينما الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك،  بينما أسعار   كرتونة البيض  26  جنيها من المزرعة ويترواح سعرها  للمستهلك بين 30-33  جنيها.
 
 
 

بورصة الدواجن

اسعار الدواجن

اسعار البيض

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة