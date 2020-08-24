وستناقش المجموعة المصغرة ما يعرف بالأسس والمبادئ الوطنية، وذلك في إطار ولاية اللجنة والمعايير المرجعية وتستمر اجتماعاتها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

واعتبر المبعوث الأممي الخاص لسوريا أن استئناف الاجتماعات خطوة مهمة باتجاه عملية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 وبما يبعث برسالة أمل إلى السوريين.