ارتفاع صادرات مصر الى دول "الكوميسا " بقيمة 9.8 مليون دولار

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية إلى مجموعة دول الكوميسا الافريقية ، ارتفاعا طفيفا خلال شهر ابريل الماضي، إذ قالت بيانات حكومية ، إن إجمالي الصادرات بلغ نحو 9.8 مليون دولار، مقابل 7.7 مليون دولار خلال شهر ابريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.1 مليون دولار.

وكشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الزيادة التي تحققت في ابريل الماضي موزعة بين دولتين رئيسيتين، وهما كلا من جيبوتي وبلغت الصادرات المصرية إليها 4.2 مليون دولار، مقابل 3.3 مليون دولار في ابريل عام 2019، بزيادة بلغت 900 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية إلى موريشيوس والتي سجلت 2.6 مليون دولار ابريل الماضي، مقابل 2.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 500 ألف دولار.

وسجلت الصادرات المصرية إلى سوازيلاند مليون دولار في ابريل الماضي، بينما استقرت الصادرات إلى زامبيا عند 600 ألف دولار في نفس الفترة.

وشهدت الواردات المصرية من الدول العربية تراجعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضى، حيث سجلت الواردات المصرية من الدول العربية نحو 442.5 مليون دولار، مقابل 941.2 مليون دولار فى أبريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 498.7 مليون دولار.

ويتوزع تراجع الواردات بين عدة دول منها المملكة العربية السعودية بواقع 177.8 مليون دولار أبريل الماضى، مقابل 442.3 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، يليها دولة الإمارات بواردات بلغت 94.5 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 146.9 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019.